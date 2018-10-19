Канадская певица Граймс попыталась исполнить матерную песню Янки Дягилевой

Сегодня, 16:41 \\ Мозаика

Канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, выложела у себя на странице в Twitter видео на котором она исполняет песню Янки Дягилевой «Я повторяю десять раз и снова».

 

За 15 секунд, что длится кавер-версия, Буше спела припев композиции. В комментарии к видео, певица призналась, что пытается выучить эту песню Янки, но уже несколько лет ничего не пыталась петь на русском языке. В ответ на видео, кто-то из подписчиков Граймс решил прислать ей свой кавер-вариант, а кто-то посоветовал больше практиковаться в исполнении русских песен и изучении языка. Как известно, артистка имеет украинские корни, а на обложке ее альбома «Visions» присутствовали строчки из стихотворения Анны Ахматовой «Песня последней встречи».

С 2018 года Граймс встречается с американским инженером Илоном Маском и снова возвращаясь к теме ее любви к русскому языку, она поздравила с днем рождения своего возлюбленного именно на кириллице. Илон все понял, ведь и сам так же проявляет интерес к этому языку. Таким образом он как-то ответил на комментарий под видео в Twitter, написав «Как тебе такое?».

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Автор - Юлия Кириенко
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