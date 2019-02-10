Джеймс Кэмерон обвинил создателей «Аквамена» в незнании законов физики

Оскароносный режиссер «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал в интервью о своих впечатлениях от супергеройского фильма «Аквамен» и отметил его полную нереалистичность с точки зрения физики.

Джеймс Кэмерон, являющийся одним из самых уважаемых и титулованных режиссеров Голливуда, а вне мира кино известный как исследователь подводного мира, в интервью порталу «Yahoo!» раскритиковал подводные съемка картины «Аквамен». Джеймс Кэмерон рассказал, что «Аквамен» - это замечательный фильм, однако он сам никогда бы не смог снять подобное кино, поскольку оно требует «сказочной» отрешенности от реальности и полного пренебрежения законами физики. Режиссер отметил, что герои в картине просто «летают под водой, подталкивая себя силой мысли». Однако, несмотря на это, действие выглядит очень «круто» и картина таким образом задает свои правила игры, которые принимает зритель. Кэмерон заключил, что он получил удовольствие от просмотра «Аквамена», но как ученый и исследователь подводных глубин, проведший под водой тысячи часов, он не может сказать, что фильм ему близок, так как он выглядит полностью нереалистично.

Кроме критики, режиссер похвалил природоохранный посыл блокбастера и поблагодарил его создателей за то, что они напомнил людям, что они используют океан как «огромный туалет и мусорную свалку».

Напомним, что премьера блокбастера «Аквамен» режиссера Джеймса Вана состоялась 26 ноября прошлого года. Фильм сумел заработать в прокате более 1 миллиарда долларов и стать самой кассовой картиной, созданной по комиксам DC.

Подоспела и хорошая новость для тех, кто не успел посмотреть «Аквамен» в кино: цифровой релиз супергеройского экшена намечен на 5 марта. Также ранее стало известно, что студия Warner Bros. уже запустила в разработку продолжение «Аквамена».