Анна Нетребко и Андреа Бочелли впервые споют вместе в Кремле

Оперные исполнители Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Ольга Перетятятько и Юсиф Эйвазов выступят на сцене Государственного Кремлевского дворца 4 июня. Как сообщают организаторы мероприятия, большинство билетов уже раскуплено.

Впервые в истории тенор Андея Бочелли и сопрано Анна Нетребко споют дуэтом в самом центре России – в Кремлевской Государственном дворце. По словам продюсера и организатора концерта Максима Берина, итальянский исполнитель уже давно хотел выйти на одну сцену с обладательницей божественного голоса Анной Нетребко. Также в музыкальном вечере примет участие супруг Анны Нетребко драматический тенор Юсиф Эйвазов, который также гастролирует по всему миру. Еще одним членом «оперной четверке» станет сопрано Ольга Пететятько, с которой Андрея Бочелли никогда не пересекался на одной сцене. Как рассказал Максим Берин, итальянец согласился выступать с Ольгой после того, как послушал видео с ее выступлением.

Также продюсер отметил, что выступление на сцене Кремлевского дворца четырех всемирно известных оперных певцов станет историческим событием и привлечет в столицу России ценителей оперного искусства со всего мира. После он добавил, что было очень сложно согласовать плотные графики исполнителей, но в итоге это удалось.

О программе вечера 4 июня пока мало что известно, она еще находится в процессе формирования, однако по предварительным расчетам, концерт продлится около 2,5 часов. При этом Анна Нетребко приоткрыла завесу и поделилась, что они с Бочелли споют дуэт из оперы «Мадам Баттерфляй». Также в программе также заявлен дуэт Нетребко и Перетятятько, которые исполнят отрывок из оперы «Лючия де Ламмермур».

Выступать оперные гении будут под аккомпанемент оркестра «Новой оперы». Над качеством звука с технической стороны будет «колдовать» британская фирма, сотрудникам которой будут помогать отечественные специалисты.