Объявлена дата выхода продолжения комедии «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи

13 февраля, киностудия Paramount Pictures сделала объявление, исходя из которого стало известно, что продолжение комедии Джона Лэндиса «Поездка в Америку» (Coming to America, 1988) с популярным американским актером Эдди Мерфи, появится на мировых экранах не раньше, чем 7 августа 2020 года.

В первой части «Поездки в Америку» речь идет о наследнике престола – африканском принце, который желает самостоятельно найти себе жену и для этого он отправляется в США. По ходу фильма, принц (роль которого исполнил Эдди Мерфи) устраивается обыкновенным рабочим в закусочную, там его внимание привлекает дочь хозяина, на которую и пал его выбор.

Известно, что роль режиссера досталась Крэйгу Брюэру, известному по работе над телесериалом «Щит» (The Shield, 2002 – 2008, а Кенья Беррис – американский писатель, получивший популярность благодаря реалити-шоу Топ-модель по-американски (America's Next Top Model) выступит в роли сценариста.

Актерский состав грядущей кинокартины до сих пор не известен, однако есть предположение, что Мерфи планирует уговорить актеров из первой части на съемки в продолжении.

«Поездка в Америку» не отличается особо сложным или захватывающим сюжетом, но несмотря на это, кинокартина получила любовь зрителей, а вместе с тем и ожидание продолжения. Эдди Мерфи, сыгравший главную роль – принца Акима, так же с нетерпением ждет продолжения. Его популярность как раз пришла в годы выхода первой части. Он известен благодаря роли Акселя Фоули во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз», а также по главным ролям в фильмах «Поменяться местами», «Бумеранг», «Святоша», «Доктор Дулиттл» и «Доктор Дулиттл 2». Актер также известен тем, что в некоторых фильмах играл несколько ролей в дополнение к главному герою.

Так например Эдди Мерфи и Арсенио Холл сыграли в «Поездке в Америку» на двоих 8 ролей — по четыре каждый.