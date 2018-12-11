В Тамбове выступит местная рок-группа DISPLAY

Известно, что 19 февраля в Тамбове на «Державинских сезонах» в 19:00, в Учебном театре ТГУ можно будет увидеть выступление тамбовской рок-группа DISPLAY.

DISPLAY является российской рок-группой, которая сочетает своих произведениях: рок, фанк, блюз и необычные элементы современного вокала. У группы отсутствует строгая жанровая ориентированность и именно это дает артистам возможность вольно экспериментировать. Благодаря этому, их композиции приобретают уникальный и неповторимый характер, а также становятся более узнаваемыми в творческих кругах.

Группа DISPLAY уже выступала в "Учебном театре" города Тамбова, сольный концерт проходил 4 марта 2017 года.

В состав группы входят четыре человека. За вокал отвечает Маркелов Максим, гитара и бэк-вокал лежат на Якимове Кузьме, Валеев Олег играет на бас-гитаре, а Любин Анатолий на ударных.

«Державинские сезоны» это культурно-просветительский проект, который впервые стартовал в Тамбове в январе 2019 года. Инициатором мероприятия стал ректор Державинского университета Владимир Стромов. В идее проекта лежит задумка, чтоб каждый сезон, в соответствии с временами года, был приурочен одному виду искусства. Таким образом выходит, что: зима – это музыка, весна – литература, лето – изобразительное искусство, а осень – театр.



