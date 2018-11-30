Ларс фон Триер намерен открыть «алмазную» выставку в России

Известный датский режиссер Ларс фон Триер планирует открыть в России инновационную «алмазную» выставку в качестве продолжения выставки «Меланхолия: Алмаз», открытой в Бельгии.

О своих планах один из самых неординарных режиссёров современности рассказал ТАСС. Ларс фон Триер уточнил, что он «почти уверен» в том, что свою следующую запланированную выставку откроет именно в России. Первый созданный им арт-объект, посвящённый фильму «Меланхолия», представляет собой сросток кристаллов алмазного происхождения более 12 карат в сочетании с технологией виртуальной реальности. Таким образом, благодаря установленной перед ним аппаратуре посетители получают возможность «отправиться в виртуальное путешествие» под музыку Вагнера.

Второй алмаз, который намерен создать режиссер, планируется больших размеров, а огранка его должна быть произведена в России. Этот экземпляр он хочет посвятить вильму «Рассекая волны».

Датчанин также отметил, что считает Россию фантастической страной, поэтому она так интересна для него. Кроме того, он хочет посетить Санкт-Петербург.

Известно, что режиссер намерен создать алмазы для тринадцати своих картин, вероятно и для «Нимфоманки».