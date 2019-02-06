Названы семь причин почему стоить посетить фестиваль искусств в Сочи

Под руководством Юрия Башмета – советского и российского альтиста, дирижера, педагога, общественного деятеля и народного артиста СССР, а также победителя Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федирации, пройдет XII Зимний международный фестиваль искусств. Мероприятие состоится с 14 по 24 февраля. Журналисты Forbes Life изучили программу фестиваля и выделили семь основных причин для его посещения.

Первой причиной станет концерт «Параллельные миры. Русское искусство. XX век», который пройдет 21 февраля. Концерт является продолжением проекта Юрия Башмета и Русского музея. Это будет 3D представление, совмещающее в себе классическую музыку, экспрессивные полотна и поэзию. Впервые творческий эксперимент под названием «Параллельные миры. Русское искусство. XX век» был показан в 2014 году.

Второй причиной для посещения мероприятия будет музыка, написанная искусственным интеллектом. Это главный сюрприз фестиваля – композиция, которую написала нейросеть «Яндекса». Каждый день поиск Яндекса отвечает примерно на 280 миллионов запросов. Какие-то из них, люди вводят в поисковую строку практически каждую секунду. В свою очередь нейросети показывают отличные результаты в анализе естественной информации: картинок, звука и текста. Компьютерная программа создала сочинение для альта и симфонического оркестра специально для Юрия Башмета и оркестра «Новая Россия». Прослушать музыку можно будет 24 февраля.

Третья причина - «Испанская ночь с Серхио Берналем», которая пройдет 20 февраля. Во время танца можно будет ощутить горный испанский дух, который Гарсиа-Лорка назвал «duende». Только ради того, чтоб порадовать зрителей Сочи, в Россию приедет живая легенда вокального фламенко, певица с неповторим тембром голоса и широчайшим репертуаром Марина Эредия.

Четвертой причиной станет вечер джаза с победителем «Грэмми» Дайаной Шур. Концерт пройдет 17 февраля.

Хоровое пение «Когда горы встречаются с морем» - станет пятой причиной и пройдет 19 февраля. Это будет коллаборация двух всемирно известных и необыкновенных мужских вокальных ансамблей: «Рустави» (Грузия) и A Filetta (Корсика, Франция).

22 февраля можно будет увидеть спектакль «Звук океана» тайваньского театра – это самое мистическое действие фестиваля.

И последней причиной является школа молодых журналистов. Работу музыкальной, вокальной и театральной академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Школы молодых журналистов можно будет посетить с 15 по 17 февраля.