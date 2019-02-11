Победителя премии «Грэмми» обвинили в плагиате

По итогу 61-ой музыкальной церемонии вручения премии «Гремми», главный приз в номинации Лучшая песня года получил американский реп-исполнитель Childish Gambino, за свою композицию This is America. Также музыкант завоевал еще четыри награды, в номинациях: «Запись года», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».

Однако, по истечению суток был обвинен в плагиате. Артист Джейз Харли сделал заявление о сходстве песни This is America с одной из своих композиций, записанной еще в прошлом году - American Pharaoh. Харли искренне понадеялся, что Гловер подтвердит его слова, признавшись в плагиате (сворованы идея, ритм и главный посыл). Однако новоиспеченный победитель не придал никакого внимания на обвинения, также он не обратил внимания и на свою победу – не явился на вручение «Гремми». Джейз Харли утверждает, что ему крайне неприятно, ведь украденная к него музыка, победила на музыкальной церемонии, а призы так никто и не соизволил забрать.

«Потерпевший» конкретизировал свою речь, сказав, что рад победе черного парня и тому, как далеко тому удалось пробиться. Но он считает, что в целом это не очень хорошо для культуры, ведь Гловер получил престижную награду за песню, которую не отличить от чужой. Ему самому не важна победа, но важно признание тог, что песня является плагиатом. Если же песня Childish Gambino все такие является краденой, то этот факт лишь дополнит сарказма заголовку его остро-социальной песни.



