Дэнни Бойл представил трейлер комедии «Yesterday», в которой все забыли о The Beatles

На YouTube-канале голливудской киностудии Universal Studios, 12 февраля опубликовали трейлер комедии «Yesterday». Режиссером которой выступит британец Дэнни Бойл, получивший всемирную известность после выхода его фильма «На игле». Над сценарием поработал Ричард Кертис – популярный британский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель, который был удостоен Ордена Британской империи и награжденный премиями BAFTA и Эмми. Свою известность, как сценарист и продюсер, он получил благодаря романтическим комедиям: «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Мистер Бин». Jack Barth – сценарист «Симсонов» так же работал над созданием сценария совместно с Кертисом.

В фильме пойдет речь о случае, когда однажды на всей планете погас свет и несчастный музыкант Джек Малик попал в аварию. После того, как он пришел в себя, то очутился в странном мире, где кроме него никто не знает о всемирно известных «The Beatles». Этот момент радует музыканта, и он принимает решение присвоить себе хиты, после чего постепенно становится суперзвездой.

Главную роль исполнит британский актер Химеш Патель, компанию ему составят: Лили Джеймс, Ана де Армас, Кейт МакКиннон, Ламорн Моррис, Эд Ширан и многие другие.

Мировая премьера фильма назначена на 28 июля 2019 года.



