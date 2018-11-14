Дудь снял фильм о первом рок-фестивале в истории СССР

Журналист Юрий Дудь после выхода из отпуска решил порадовать своих поклонников документальным фильмом о первом рок-фестивале в СССР, получившем название "Русский Вудсток". Гостями Дудя стали свидетели событий Док Макги, Себастьян Бах, Александр Маршал, Стас Намин, а также Василий Стрельников.

Предвещая грядущую эпоху перемен, в августе 1989 года в московских Лужниках впервые в истории СССР прошел рок фестиваль, куда съехались исполнители со всего мира, в числе которых оказалисьб Bon Jovi, Mötley Crüe, Scorpions, Cinderella, Skid Row, Gorky Park и Оззи Осбор. Мероприятие проводили с целью просветительской миссия против наркотиков, ради чего в Союз даже прибыли зарубежные врачи, чтобы обучить своих коллег борьбе с наркоманией.

Юрий Дудь решил напомнить, как это было, и вчера презентовал на своем YouTube канале "ВДудь" документалку под названием "Русский Вудсток". Чтобы создать для людей молодого поколения как можно более яркую и достоверную картинку событий 30-летней давности, Юрий пригласил в студию очевидцев и причастных к этому историческому фестивалю людей. Как сообщается в аннотации к выпуску, "все закрутилось" в 80-е годы в Америке, когда один из самых топовых музыкальных менеджеров США Док Маги оказался причастен к транспортировке 18 тонн марихуаны, в результате чего ему пришлось очень усердно и очень щедро ввязаться в благотворительность, чтобы избежать тюрьмы. Итогом этой благотворительности стал первый рок-фестиваль в истории СССР.

Гостями Юрия стали сам менеджер и организатор фестиваля Док Макги, экс-вокалист группы Skid Row Себастьян Бах, участник группы "Парк Горького" Александр Маршал, лидер группы "Цветы" Стас Намин, а также ведущий Василий Стрельников. Каждый из приглашенных рассказал о своих впечатлениях и поделился наиболее яркими воспоминаниями.

К примеру, Док Марги признался, что они привезли из США 64 фуры с самым необходимым, включая не только музыкальное оборудование и сценические костюмы, а также ложки вилки и еду, и даже лед из Швеции, так как были уверены, что в СССР они не найдут "вообще ничего". Однако они были положительно шокированы советскими людьми и их готовностью к переменам и их ожиданием.

Отметим, что первый выпуск второго сезона, "залитый" на просторы YouTube 5 февраля, в котором Юрий Дудь взял интервью у журналиста и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева, стал самым «задизлайканным» видео за всю историю существования канала. Зрителям не понравился уровено подготовки Дудя к интервью, и многие единогласно признали, что победа в беседе осталась за Киселевым, который не "раскрылся" и не повелся ни на один "каверзный" вопрос ведущего.