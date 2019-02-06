Умер основатель финской рок-группы Yö Олли Линдхольм

12 февраля, ушел из жизни финский певец и гатарист Олли Линдхольм, он был на 55-м году жизни. О кончине основателя финской рок-группы Yö было сказано в посте на официальной странице команды в социальной сети Facebook.

«У нас есть грустные новости для вас. Создатель группы Yö, лидер и певец Олли Линдхольм покинул нас. Олли умер в ночь с понедельника на вторник 11-12. Это была больная ночь. Олли был для нас больше, чем просто товарищем по группе. Он был душой, всегда самостоятельной. По его кончине осталось большое количество песен и воспоминаний, которые всегда будут жить. Для родственников мы хотим выразить наши соболезнования. Мы желаем им сил для скорби», - написала команда группы в своем посте.

Известно, что Олли Линдхольм сформировал группу в 1981 году. Со времен ее основания, в группе очень многое изменилось, но неизменным остался лишь ее первоначальный лидер, свою музыкальная карьеру, он начал в ранние 16 лет. Рок-группа Yö была удостоена премии «Лучший финский певец» в Искола-Финляндия в 2008 году. Биография жизни музыканта была написана еще при его жизни, в 2017 году.

Кроме совместной деятельности с группой, Олли Линдхольм записал четыре сольных альбома: «Мощность» (2000), «Мир прекрасен» (2010), «Нукку-Матти и Мистер Мун» совместно с Сюзанной Хиеталой (2012) и «Мое Рождество» (2013).

Не многие знают, что Линдхольм снимался в кино. На его счету две работы. В 2010 он снялся в финской комедии «Jos rakastat» (Если любишь), а в 2012 сыграл самого себя в сериале «Vain elämää» (Только жизнь).

Причиной смерти является приступ.