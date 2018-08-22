Эстония не пожалела миллион евро на фильмы о «советской оккупации»

Независимая с 1990 года Эстонская республика в культуре уделяет большое внимание периоду «советской оккупации», и поэтому с начала года Институт кино Эстонии выделил на производство фильмов о непростом для страны периоде 1,39 миллиона евро.

Эстонская республика, которая пробыла в составе СССР 1920 по 1990 год, до сих пор с болью вспоминает период так называемой «советской оккупации» и продолжает активно отражать эту боль в культуре. С начала 2019 года кинопроизводителям из бюджета было выделено 1,39 миллиона евро, 600 тысяч их которых пошли на создание художественной ленты, действие которой разворачивается в 1939 году и повествует о капитане Эстонской военной разведки, вернувшемся на родину, чтобы расследовать загадочную смерть своего сослуживца. Пытаясь «докопаться» до правды, разведчику все яснее вырисовывается план Красной армии по «оккупации Эстонии», в котором значительную роль играет и советская разведка.

Картина получила название «О-2», режиссером на площадке станет Маркус Паю, а главную роль исполнит звезда эстонского кинематографа Прийт Выйгемаст. Сценарий для шпионской истории совместными усилиями написали председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, финка Эриика Этолен-Паю и американец Том Абрамс.

Режиссер Маркус Паю, комментирую подготовку к съемкам проекта, говорил, что все эстонцы знают, как у них «все было плохо в 1939 году» и поэтому он взял за основу написанное Тийтом Алексеевым и начал изучать, были ли какие-то победы у Эстонии в тот непростой период. Паю отметил, что можно верить можно нет, но такая победа была.

Второй по сумме финансирования от Института кино стала картина «На воде» - будущая экранизация одноименного произведения Олави Руйтлане. Лента расскажет о жизни подростка Андреса в одном небольшом городке ЭССР в 80-х годах прошлого века.

Отметим, что фильмы о советском прошлом очень популярны в странах Балтии. Латвия в прошлом году выпустила картину «Рай-89», в которой рассказано о временах «Атмоды» - «национальном пробуждении» латышского народа. Также из Литвы в Эстонию на кинофестиваль PÖFF в Таллин приехал фильм режиссера Марюса Маркявичюса, где повествуется о депортациях литовцев в первые годы советской власти. В Российской Федерации считают абсурдными утверждения о «советской оккупации» Латвии, Литвы и Эстонии. МИД России неоднократно пояснял, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова много раз высказывалась, что спекуляции Прибалтики на «советской оккупации» ведут к ухудшению двусторонних отношений с Москвой.