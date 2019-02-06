«Спитак» Александра Котта завоевал гран-при фестиваля «17 мгновений...»

10 февраля прошла церемонию вручения призов на международном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений...». Главный приз достался драме российского кинорежиссера «Спитак».

Также известно, что Александр Котт стал победителем в номинации «Лучший режиссер», а лидер группы System of a Down Серж Танкян, написавший саундтрек к фильму «Спитак», победил в номинации «Лучший композитор».

Победа на фестивале «17 мгновени…» не единственная в списке фильма. На церемонии вручения «Золотого орла 2019», «Спитак» забрал статуэтку в номинации за лучшую работа художника по гриму и пластическим спецэффектам, а на Московском международном кинофестивале «ММКФ», Александр Котт получил кинонаграду - Серебряного «Святого Георгия», как лучший режиссер.

Работа режиссера совместно со всей командой вышла невероятно сильной. Кинокартина рассказывает зрителю о землетрясении, ставшим самым разрушительным и самым безжалостным, забравшим огромное количество жертв. Событие произошло 7 декабря 1988 года, на территории Армении. Драма «Спитак» — это история Гора (малоизвестный Лерник Арутюнян), который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом. Он пытается найти свою семью, однако уже поздно. Слишком многое исчезло по вине природы. Герой учиться заново любить то, что сам ранее разрушил.