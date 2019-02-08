Прощай, дядя Митя: сегодня в Москве простятся с актером Сергеем Юрским

Сегодня в Москве в театре имени Моссовета пройдет прощание с народным артистом России Сергеем Юрским, который ушел из жизни 8 февраля на 83 году жизни.

Актер Сергей Юрский, которого знает и любит вся Россия, запомнился нам яркими ролями в таких фильмах и сериалах как «Любовь и голуби», где он бесподобно исполнил роль соседа Кузякиных дяди Мити, «Место встречи изменить нельзя», в котором он блистал в образе врача Ивана Груздева, а также в картине «Ищите женщину» в роли мэтра Роше. Кроме того, незабываемыми стали появления Юрского в «Золотом теленке» в роли Остапа Бендера и в историческом сериале «Королева Марго», где она исполнил роль мэтра Реме. Продолжать список можно бесконечно, весть в кинокопилке колосса советского и российского кино почти 50 картин самых разных жанров, однако среди них нет ни одной «проходной».

Церемония прощания с актером начнется сегодня, 11 февраля, в 11 часов (мск) в театре имени Моссовета, где актер проработал больше 40 лет. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.