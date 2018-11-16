Не стало экс-главы Walt Disney и зятя основателя мультимедиа-империи

Экс-гендиректор и президент The Walt Disney Company Рон Миллер ушёл из жизни в Калифорнии в возрасте 85 лет. Зять Уолта Диснея умер 9 февраля, однако СМИ узнали о его смерти только сейчас.

Миллер руководил деятельностью компании с 1978 по1984 год. Как вспоминает нынешний президент и гендиректор Walt Disney Боб Айгер, зять Диснея сделал большой вклад в развитие компании. Он был важен для Walt Disney не только как генеральный директор, но и как супруг дочери его основателя. «Все в Walt Disney глубоко опечалены кончиной Рона Миллера», - цитирует агентство Bloomberg Айгера. Он также отмечает, что Миллер как никто другой понимал, что нужно компании, испытывал глубокую признательность и уважение к империи Диснея.

В молодости Миллер был известен как профессиональный футболист, а дочь Уолта Диснея Диану он встретил на слепом свидании, которое организовали его друзья. Пара сыграла свадьбу в 1954 году. Чуть позже Миллер отправился служить в армию, а когда вернулся его взяли в Walt Disney. Первое время он работал продюсером. Кроме того, Миллер возглавлял совет директоров Музея семьи Уолта Диснея. С Дианой они прожили вместе вплоть до ноября 2013 года, пока женщина не умерла.

Компания Walt Disney была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Дисней. Первое время она представляла собой небольшую анимационную студию, но вскоре её размеры и влияние увеличились, сделав из неё крупнейшую развлекательную империю.

В феврале не стало культовой для России личности. В возрасте 83 лет из жизни ушёл актёр Сергей Юрский, который известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Ищите женщину» и «Любовь и голуби».