Любовь Орлова – артистка, которую прославила роль домработницы

11 февраля 1902 года, на свет родилась «звезда» прославившая свое время – Любовь Орлова. Артистка во всех смыслах этого слова. Любовь Петровна была актрисой театра и кино, певицей, танцовщицей и пианисткой. За 72 года жизни она была награждена двумя Сталинскими премиями первой степени (1941, 1950 годы) и получила звание народной артистки СССР (1950 год).

Орлова была выходцем из дворянской семьи. Родители видели будущее дочери в качестве пианистки. Поэтому, как только девочке исполнилось семь лет, они отдали ее в музыкальную школу. С 1919 года по 1922 год она обучалась в Московской консерватории, но из-за проявившейся формы болезни Меньера с поражением слуха, была вынуждена прекратить обучение. С 1922 года училась на хореографическом отделении нынешнего ГИТИС и паралельно обучалась актерскому мастерству.

С 1926 года по 1933 год Любовь Петровна играла в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

До того, как материальное положение Орловой не ухудшилось, она довольствовалась мелкими ролями в кино, однако арест супруга А. Г. Берзина, заставил ее выбиться в основной состав. Так в 1932 году Орлова исполнила роль Периколы в одноимённой оперетте Ж. Оффенбаха. Это стала ее первая роль вне основного состава.

В 1933 года она знакомиться с молодым начинающим режиссером Г. В. Александровым. Любовь Орлова стала музой для Александрова и его женой. Он снимал ее в своих фильмах.

Актриса известна также благодаря своим выступлениям в военное время, ее можно было увидеть на фронтовой зоне таких городов, как: Минск, Киевом, Орел, Белгородом и Курск.

Свои лучшие роли актриса исполнила в фильмах Григория Александрова: «Весна» (1947); «Волга-Волга» (1937); «Цирк» (1936) и «Веселые ребята» (1934).

26 января 1975 года Любовь Петровна Орлова ушла из жизни. Причиной стал рак поджелудочной железы. Артистка была похоронена на Новодевичьем кладбище.