BAFTA считает драму Альфонсо Куарона «Рома» лучшим фильмом

Британская Академия кино назвала Альфонсо Куарона лучшим режиссером, а его кинокартина «Рома», стала победителем в номинации «Лучший фильм».

Так же известно, что фильм получил еще две награды от BAFTA. Это премии за «Лучшую операторскую работу» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Режиссер фильма Альфонсо Куарон выступил не только в роли режиссера кинокартины, но и в роли оператора, сценариста и сопродюсера.

Помимо недавно полученных наград от BAFTA, «Рома» уже удостоилась статуэтки «Золотого льва», которой была награждена на 75-м Венецианском международном кинофестивале, во время своей мировой премьеры.

13 января 2019 года драма получила награду от Critics' Choice Movie Awards в номинации «Лучший фильм», а уже 22 января 2019 года «Рома» была номинирована на «Оскар» в 10 категориях, одна из которых за лучший фильм.

Сюжет кинокартины рассказывает о жизни среднестатистической семьи, которая проживает в столице Мексики, в начале 1970-х годов. Мать занимается воспитанием четырех детей, в то время как отец семейства практически не бывает дома. 10 июня 1971 года становится злым памятным днем для героев.

Главные роли исполнили: мексиканская актриса и педагог - Ялица Апарисио, сыгравшая Клеодегарию «Клео» Гутиеррес и номинированная на премию «Оскар» за исполнение лучшей женской роли, а также мексиканская киноактриса Марина де Тавира — сеньора София по фильму, получившая номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.