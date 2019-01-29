Шведский диджей Avicii посмертно награждён «Грэмми»

Музыкант Авичи (Avicii) умер в апреле 2018 года, однако даже после смерти его труд признали и наградили. Диджей был удостоен престижной награды Швеции – Grammis.

Вручение аналога «Грэмми» состоялось 7 февраля 2019 года в Стокгольме. Награду получил отец Авичи (настоящее имя Тим Берлинг) Клас Берлинг, как сообщает издание Billboard. Отец музыканта признался, что для него это большая честь. Он вспомнил, что ей сын был прекрасным человеком с чувством юмора, который был одержим музыкой и всегда старался максимально выложиться во время работы. При этом Тим оставался застенчивым человеком, которому необходимость быть публичным лицом доставляла большие неудобства. «Он хотел уйти, найти себя, понять что-то важное. Тим, твоя музыка будет продолжать жить и радовать людей», - сказал его отец.

Издание напоминает, что Авичи и при жизни был удостоен «Грэмми». Диджей получил награду в 2012 году за композицию «Levels».

7 февраля в Сеть также попала совместная композиция Авичи и Майка Познера «Change A Thang». Она появилась на многих популярных сервисах, а её подлинность уже подтвердил Познер.