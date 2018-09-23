Российская художница облагородила ненавистный в США мем

Отечественная художница Ольга Вишневская получила большую популярность после использования лягушонка Пепе в своих работах. Женщина решила превратить изображение Пепе в символ мира и добра.



В США изображение лягушонка уже долгое время является символом ненависти. Однако российская художница решила облагородить ненавистный в штатах мем, в результате чего личностью женщины заинтересовались иностранные СМИ.

Благодаря кисти Вишневской лягушонок Пепе стал участником картин «Тайная вечеря» и «Крик», перевоплотился в Мону Лизу, и даже побывалЧарли Чаплином. В результате художница использовала образ лягушонка в пятидесяти картинах. Так, Вишневскую прозвали Пепеладжело.

Напомним, что данный мем приравнен к свастике участниками организации евреев в Соединенных Штатах. Художница решила вывести изображение из этого статуса и сделать его символом мира.