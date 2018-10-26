Музыканты «Вируса», «Эллизиума» и звезда «Реальных пацанов» снялись в рок-сказке

Сегодня, 10:35 \\ Мозаика

Александр Телехов, Ольга Лаки и Мария Старорожская приняли участие в съемках полнометражного музыкального фильма «Часы весны», режиссером которого выступила Мария Алмазова-Матвеева.

Российские актеры и музыканты, среди которых оказались такие звезды как Деметр Грейл (группа Zmey Gorynich), Александр Телехов (группа «Элизиум»), Ольга Лаки (группы «Вирус» и «Cats»), Андрей Державин (группа Annodomini), а также звезда «Универа» и «Реальных пацанов» Мария Староторжская, снялись в музыкальной рок-сказке «Часы весны». В эпизодах фильма также можно будет увидеть барабанщика Кирилла Нечаева («Слотт») и гитариста Олега Изотова («АнЖ»).

По сюжету, достаточно типичному для сказки, коварный Колдун-Змей пытается похитить ценный артефакт, чтобы получить власть над временем и творить злые дела, а герои должны ему помешать и спасти мир.

Как отметил в своем эксклюзивном репортаже о грядущем фильме корреспондент издания InterMedia «Часы весны» - это первый такой масштабный проект некоммерческого российского музыкального кино. Отметим, что в данный момент съемки уже окончены, и ленту готовят к премьере сразу на нескольких мировых и отечественных фестивалях кино, после чего она выйдет в ограниченный прокат, точные даты которого пока не называются. Несмотря на неопределенность с выходом картины в прокат, закрытый показ «Часов весны» уже прошел 6 февраля в Москве.

Напомним, что для Марии Алмазовой-Матвеевой эта рок-сказка стала третьим подобным проектом, где она заняла кресло режиссера. До этого были сказки «Украденное вдохновение» и «Приключения кукол в лесу».

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Автор - Анна Андреева
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