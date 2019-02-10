Кэмерон выбрал название для шестой части «Терминатора»

Джеймс Кэмерон пролил свет на некоторые подробности будущего проекта. В частности продюсер рассказал, что в характере Сары Коннор произошли значительные изменения, от чего ей станет сложнее сочувствовать.

В беседе с изданием Yahoo продюсер рассказал, что сейчас фильм носит рабочее название «Терминатор: Тёмная судьба», и он станет прямым продолжением второй части «Терминатор: Судный день». По задумке Кэмерона, события 3,4 и 5 частей будут проигнорированы. Зато зритель снова увидит Сару Коннор в исполнении Линды Хэмилтон, на возвращении которой настоял Арнольд Шварцнеггер. При этом сам Кэмерон готов был отказаться от работы над фильмом, если бы в нём не было Шварцнеггера.

События шестой части покажут, как изменилась Сара Коннор. Продюсер отмечает, что поклонникам франшизы будет интересно снова взглянуть на неё, в том числе на то, как на Сару повлияло время и борьба с «трагическим вариантом развития будущего». За это время она стала более ожесточённой и сильной. «Возможно, теперь ей сложнее симпатизировать, но всё-таки она стала сильнее», - отмечает продюсер, добавляя, что Коннор очень важна для сюжета. При этом режиссёр также рад, что режиссёр картины Тим Миллер решил охватить тему женщин.

Детали сюжета картины до сих пор держатся в секрете. Известно, что в центре сюжета будут молодая девушка из Мексики по имени Дани Рамос и солдат сопротивления из будущего. Шварцнеггер обещал, что в этой части зрители не увидят тех ошибок, которые их так бесили в прошлых фильмах.

Помимо Хэмилтон и Шварцнеггера в фильме появятся Диего Бонета, Наталья Рейес, Маккензи Дэвис, Энрике Арке и Габриэль Луна. Съёмки картины завершились месяц назад, а премьера состоится 31 октября 2019 года.