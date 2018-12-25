"Простоквашино" расскажет историю любви дяди Федора и соседки Оли

Новый эпизод мультсериала получил название "Вишневая феерия". 11 серию можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильма».

Сюжет серии вращается вокруг истории любви. Главные герои мультфильма веселятся, играя в «крокодил». Однако дядя Федор не может сосредоточиться на игровом процессе, поскольку все его мысли заняты соседкой Олей, которая очень ему понравилась. Оказалось, мальчик не знает, как привлечь ее внимание. Но Шарик и Матроскин не оставляют друга в беде и приходят к нему на помощь, чтобы завоевать сердце избранницы.

Кот сразу принимается за дело и готовит торт, который и называет «Вишневая феерия». Именно его дядя Федор намерен преподнести девочке Оле. Шарик же пытается помочь другу иными методами – демонстрацией физической силы, которая, по его мнению, покоряет все женские сердца. Однако финал оказывается неожиданным для главных героев. Сериал продолжает как радовать преданных поклонников, так и обрастать новыми фанатами. Известно, что на 2019 год запланировано 20 серий «Простоквашино».

Напомним, в конце декабря вышла новогодняя серия «Простоквашино». В эпизоде были затронуты острые социальные проблемы, например, пенсионная реформа. Тем не менее, серия осталась в рамках традиций мультсериалов, завершившись хэппи-эндом.