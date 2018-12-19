Заслуженный артист России Петр Зайченко госпитализирован с инфарктом

В 2013 году актер уже пережил инсульт. Теперь его здоровье вновь оказалось под угрозой из-за двух приступов инфаркта. После второго Зайченко потребовалась реанимация.

Сегодня, 9 февраля Заслуженный артист России Петр Зайченко был госпитализирован с инфарктом. Как сообщают его родные, предпосылкой к этому стал первый приступ, который случился у 75-летнего Зайченко сегодня ночью дома, на улице Елецкой. Артист почувствовал недомогание и позвал на помощь внука Артема Папкина. Сначала семья заподозрила у Петра Зайченко панкреатит, однако это не подтвердилось. Близкие Заслуженного артиста поспешили позвонить в «скорую помощь».

Сообщается, что актеру Петру Зайченко ненадолго стало лучше, однако рано утром его настиг повторный приступ инфаркта, требовавший госпитализации. В данный момент состояние Заслуженного артиста Петра Зайченко тяжелое, однако, врачи отметили быструю реакцию семьи, благодаря которой актера вовремя госпитализировали.

Петр Зайченко известен российскому зрителю по множеству фильмов и сериалов, таких как «Дальнобойщики» и «Участок». Славу за рубежом он получил после картины «Такси-блюз», где сыграл Шлыкова. Это открыло для актера новые возможности в Польше, Испании, Франции. Он также засветился в крупномасштабном историческом фильме «Тарас Бульба». 2011 год был насыщенным для Петра Зайченко. Он воплотил главную роль в фильме «Сибирь Монамур», и в том же году был номинирован на премию «Ника».

В 75 лет Петр Зайченко продолжает трудиться в своей отрасли. Он работает в Молодежном казачьем театре, а также является директором Волгоградского филиала Союза кинематографистов.