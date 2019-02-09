"Я сделаю максимум!": Лазарев прокомментировал свое участие в "Евровидении-2019"

Российский певец рассказал, что уже начал подготовку к международному конкурсу. Более того, Сергей заявил, что сделает всё возможное, но призывает быть реалистами.

Лазарев объяснил, необходимо понимать, что сейчас совсем другие условия и иные исполнители. Пока что он не может сказать ничего относительно конкурентов, однако, полагает, что они будут сильными. Поэтому исполнитель будет признателен всем, кто намерен за него болеть и голосовать. Он заявил: «Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну».

Интересно, что исполнитель, который выступит за Францию на конкурсе, является поклонником Лазарева. «Я знаю Сергея по выступлению в 2016 году. Я восхищался выступлением тогда, и рад возможности поговорить. Я очень большой поклонник, очень понравился мне Сергей», - указал Билал Ассани.

Не все граждане положительно отреагировали на повторное выступление Сергея на вокальном конкурсе. «Так он же уже был на Евровидении. В России нет достойных исполнителей, что одного и того же второй раз отправляют?», «Да что же это делается?! Каких-то слащавых мальчиков на Евровидение», «Какой конкурс, такой и представитель», - прокомментировали недовольные граждане.

Однако многие возлагают большие надежды на Лазарева, не теряя оптимизма: «Билан со второй попытки выиграл Евровидение, может и Лазарев смогет». Певец намерен выступить так, чтобы страна и граждане могли гордиться за него. Сообщается, что «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.