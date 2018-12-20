Рестлер из мемов Джон Сина появится в Mortal Kombat 11

Об «оглушающем сюрпризе» Джон Сина намекнул в своём аккаунте Instagram.

Появится ли прославившийся на русскоязычных просторах благодаря «кричащему» видео рестлер Джон Сина в Mortal Kombat 11? Похоже на то, учитывая то, что главный разработчик серии MK Эд Бун намекнул на «оглушающий сюрприз». Но обо всём по порядку.

«Все наши лица, наши актеры - мы находим, между прочим, реальных людей, чьи лица сканируем», - сказал Бун. «Это не 3D-модель, чтоб вы понимали, со слепленным носом, лицом и так далее, на самом деле это настоящие люди. И у нас есть - я вам скажу - у нас есть огромный, воистину оглушающий сюрприз в виде персонажа, которого вы увидите в Mortal Kombat».

На днях Джон Сина выложил в своём аккаунте Instagram любопытный рисунок, изображающий классического персонажа Mortal Kombat Страйкера, вскоре после чего в своём Instagram-аккаунте художник под ником bosslogic, рисующий концепт-арты к MK 11, выложил изображающий Сину рисунок в стиле оного персонажа. А фразу «оглушаюзий сюрприз» можно интерпретировать как намёк на Джона Сину по весьма очевидной причине – ставшее мемом видео, в котором рестлер появляется под очень громкую и действительно оглушающую музыку, что сопровождают громкие выкрики его имени. Кстати, на вовлечённость Сины в МК также намекают и увлечения самого рестлера, который, как известно, является поклонником компьютерных игр и аниме.

Начиная с Mortal Kombat 9, разработчики стали всё чаще помещать персонажей из других игровых и кино-франшиз, а посему и появление такого громкого персонажа является реальным. Да и в целом подобные события диковинкой уже не являются. Так, например, певица Леди Гага должна стать неигровым персонажем в разрабатываемой создателями «Ведьмака» игре Cyberpunk 2077. Что же до MK 11, то её выход ожидается на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch уже 23 апреля.