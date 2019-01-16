"Русский Джастин Тимберлейк": Рудковская оценила шансы Лазарева на "Евровидении-2019"

Продюсер Димы Билана заявила, что за Лазарева "нам точно не будет стыдно". Рудковская уверена, что певец способен точно войти в тройку лидеров на знаменитом международном вокальном конкурсе.

По словам продюсера, Сергей Лазарев является одним из главных фаворитов предстоящего конкурса. Она высоко оценила его шансы на «Евровидении-2019» и рассказала, что в Израиле очень любят русскую музыку. Это страна, где Россия не находится под санкциями, там, уверена Яна, будет совершенно другой прием. Поэтому знаменитость убеждена, что певец выступит достойно.

Кроме того, по словам Рудковской, Лазарев – это «русский Джастин Тимберлейк». Продюсер призналась, что очень высоко ценит профессионализм Сергея и безумно уважает его как артиста. Она, безусловно, выступила за то, чтобы певец ехал во второй раз, поскольку полагает, что конкурентов у него не так уж и много.

При этом Яна не сказала, какое именно место, на ее взгляд, займет Лазарев. Она сможет сделать это только после того, как услышит его песню, а также композиции, с которыми приедут другие участники. Но Рудковская уверена, что позиция наверху рейтинга ему обеспечена.

Напомним, ранее Сергей Лазарев уже представлял нашу страну в 2016 году. Выступление оказалось довольно успешным: певец занял третье место.