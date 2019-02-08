Бесноватая кукла Чаки возвращается в новом трейлере «Детской игры»

Сегодня, 18:36 \\ Мозаика

Новый фильм станет ремейком оригинального фильма ужасов.

 Первый трейлер ремейка ужастика «Детская игра» появился в сети. И здесь лучше поклонникам франшизы отложить в сторону свою любовь к бесноватой кукле Чаки и отнестись более предвзято, так как это будет очередной ремейк. Тем не менее, трейлер выглядит гладко, стильно и злобно, как ад. Поклонники оригинального ужастика заметят некоторые изменения, но это может оказаться тем глотком свежего воздуха, в котором нуждается одержимая душой маньяка кукла.

Очевидно, что синопсис остаётся без серьёзных изменений: будучи современным переосмыслением классики ужасов 1988 года, «Детская игра» расскажет о Карен, матери-одиночке, которая дарит своему сыну Энди куклу Бадди, не подозревая о её более зловещей природе. Режиссёром выступает Ларс Клевберг, а автором сценария стал Тайлер Бёртон Смит. Главные роли в «Детской игре» исполнят Обри Плаза, Брайан Тайри Генри и Габриэль Бейтман.

Чаки врывается в кинотеатры уже 21 июня.

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Автор - Василий Жожев
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