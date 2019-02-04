Кэти Холмс утверждена на главную роль в ужастике «Кукла 2»

Нельзя просто так взять и похоронить куклу Брамса, согласно официальному синопсису сиквела популярного ужастика.

С момента официального анонса второй части фильма ужасов «Кукла» 23 октября 2018 новостей толком не было. Однако, стало известно (теперь уже наверняка), что на главную роль утверждена актриса Кэти Холмс, которая может показаться странным выбором для фильма такого жанра. Но, как оказалось, у актрисы опыт есть и в ужасах. Хотя она уже и известна как актриса, исполнившая подростка подростка Джоуи в «Бухте Доусона», она появилась в фильмах «Непристойное поведение», «Покинутая» и «Не бойся темноты». А также бывшая жена Тома Круза исполнила роль первой зазнобы Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало».

В сети появилось первый официальный кадр из «Кукулы 2», в котором присутствует и сам Брамс. Либо кто-то выкапывает его, либо наоборот, но в любом случае нельзя просто так взять и похоронить эту жуткую куклу. Также стал доступен синопсис сюжета фильма: «Не зная ужасающей истории особняка Хиллшайр, молодая семья переезжает в поместье, где их молодой сын вскоре заводит тревожащего нового друга, жутко похожего на куклу, которую он называет Брамсом».

Над «Куклой 2» будут вместе работать оригинальные режиссёр и сценарист, то есть Уильям Брент Белл и Стейси Менер соответственно. Помимо Холмс в фильме снимутся Кристофер Конвери, Ральф Инесон и Оуайн Йоман. У фильма пока нет трейлера или намеченной даты выхода, но судя по всему, съёмочный процесс в разгаре. Так что вряд ли стоит ожидать премьеры фильма раньше конца 2019 года.