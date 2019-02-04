Казахский фильм «Айка» покажут на больших экранах России

Сегодня, 16:56 \\ Мозаика

Совсем скоро, 14 февраля, на больших экранах России можно будет увидеть кинокартину казахского режиссера Сергей Дворцевой «Айка».

56-летний кинорежиссер и сценарист, является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2008 года за фильм

 «Тюльпан», в номинации Особый взгляд. Также «Тюльпан» получил Главный приз программы «К Востоку от Запада» и Премию Netpac Award на Карловых Варах, в 2008 году. Его новая работа «Айка», сразу же была номинирована на премию Каннского кинофестиваля за исполнение Лучшей женской роли и Самал Еслямова все-таки одержала победу в номинации. Сейчас фильм номинирован на «Оскар», как Лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет драмы рассказывает историю молодая девушки, которая приехала в зимнюю Москву на заработки. Из-за нужды, ей приходится оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Но дальнейшие события заставляют девушку задумать о правильности ее решения.

Кинокартина была крайне положительно оценена кинокритиками. Российский журналист Антон Долин, говорит в своей рецензии следующее: «Та ошарашенность и боль, с которой зритель покидает сеанс «Айки», может стать более важным аргументом в борьбе за человеческое в человеке, чем любые статистические сводки и политические лозунги».

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Скончался 34-летний актер Александр Заточкин

 6 февраля в реанимации одной из московских больниц ушел из жизни Александр Заточкин – актер театра, кино и телевидения. На данный момент причина кончины актера не названа.

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Звезда сериала «Бесстыдники» умер от редкой формы рака

 После продолжительной борьбы с раком на 59-м году жизни скончался американский актёр и...

«Дал дорогу такой гнили»: Поклонники накинулись на Тимати из-за похорон Децла

Пользователи Сети накинулись на рэпера Тимати с обвинениями в лицемерии и продажности...

Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Петербурге

Голливудский актёр Джим Керри, являющийся одним из лучших комиков современности, примерит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ