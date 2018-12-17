В «Англетере» покажут совместный фильм Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной «Одиссея Петра»

Сегодня, 16:31 \\ Мозаика

17 февраля, в пятизвездочной гостинице в центре Санкт-Петербурга «Англетере», покажут «Одисею Петра» - плод сотрудничества российских режиссеров и сценаристов Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной.

 

Семейная драма повествует зрителю о 12-летнем мальчике Петре, который каждое лето проводит на подмосковной даче со своей бабушкой. Однако идеализированное лето 1996 года в один момент заканчивается, ведь родители мальчика принимают решение об эмиграции в Германию. Так и не сумев смириться с реальность, Петро начинает свое необыкновенное путешествие домой.

Премьера фильма состоялась 11 декабря 2018 года. В фильме сыграли небезызвестные актеры: Светлана Немоляева, Мария Шашлова, Алексей Юдников, Наталья Курепова и Даниил Каменцев, кроме главного героя, роль которого стала дебютом в кино для Дмитрия Габриеляна. Однако кинокартина так и не нашла положительных отзывов среди критиков. Многие отметили ее вымученной, часть сцен притянутыми за уши.

В фильме присутствуют английские субтитры.

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Автор - Юлия Кириенко
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