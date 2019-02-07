В Украине запретили телеканал из-за российских фильмов

Сегодня, 15:31 \\ Мозаика

Трансляция телевизионного канала «Наше любимое кино» была приостановлена на 6 месяцев. Данное распоряжение, телеканал получил от национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Известно, причиной тому стали многочисленные «косяки» телеканала, который не придерживался украинского законодательства, правилами которого запрещен показ «фильмов с участием лиц, ставящим национальную безопасность под вопрос.

Самое интересное заключается в том, что «Наше любимое кино» является немецким телеканалом и с апреля 2008 года находится в списке иностранных программ, содержание которых полностью отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном ТВ, а также законодательству Украины.

 

Как сообщается в СМИ, канал отключили по требованию обыкновенных людей. Как уже было сказано выше, всему виной стали фильмы с участием артистов, внесенных в список лиц, которые предоставляют угрозу национальной безопасности Украины. И таких «недоброжелателей» много. К примеру, это: Людмила Чурсина, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Валентина Теличкина и многие другие. Все началось с 2014 года, когда Украина всячески решила оградить себя от «российского влияния», путем запрета фильмов, книг и другие произведений российской культуры.

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Автор - Юлия Кириенко
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