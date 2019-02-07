Киркоров верит в победу Лазарева на Евровидении

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров возлагает большие надежды на Сергея Лазарева – представителя России на «Евровидении-2019». Сегодня, на своей странице в Instagram, всенародный любимец написал: «СЕРЕЖА -не подведёт!!!!», - и попросил поддержки у своей аудитории. На что та, ответила без задержки. Однако нашлись и недоброжелатели среди подписчиков «короля», которые пишут следующее: «Ну и ладно нам так и так победа не светит, да и не нужна она нам сейчас! Чтоб опять бешеные деньги тратить на организацию», «Получше кандидатов не нашлось?», «Филлип Бедросович, а что так можно было? А что же вам по второму кругу не смотаться?», - как говориться без хейтеров никуда.

Информация об участии Сергея Лазарева в международном конкурсе «Евровидение-2019», появилась в сети 7 февраля. Сам певец пишет следующее: «Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае».

Для выступления Лазарева в израильском городе, Киркоров проделал совместную работу с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, хорошо потрудившись над созданием песни.

Мероприятие будет проходить с 14 по 18 мая. Для Сергея оно станет вторым участием в музыкальном соревновании. Впервые певец представлял Россию в 2016 году с песней You're the only one и занял третье место, получив Приз зрительских симпатий.