Скончался 34-летний актер Александр Заточкин

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6 февраля в реанимации одной из московских больниц ушел из жизни Александр Заточкин – актер театра, кино и телевидения. На данный момент причина кончины актера не названа.

 

19 мая актер мог бы отметить свое 35-летие. Он родился в 1984 году. Заточкин обучался и окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. С 2008 по 2013 играл в Калужском драматическом театре, а с 2007 по 2008 на сцене Калужского ТЮЗа.

Впервые, Александр Заточкин появился на экранах ТВ в 2009 году. Он исполнил роль помощника следователя в фильме «Семь жен одного холостяка», но в титрах так и не был указан. В его карьере насчитывается 7 работ в 7 проектах. Среди них фильмы и сериалы начиная с 2009 по 2014 год: «Шериф», «Неравный брак», «ОСА», «Временщик», «Кино про Алексеева» и «Косатка».

Поклонники актера пишут: «Какое страдальческое лицо и глаза с какой-то болью... Кто знает от чего умер молодой актёр в 35 лет? Светлая память».

Актер будет захоронен в городе Моршанске Тамбовской области.

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Автор - Юлия Кириенко
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