"Мне очень жаль": Шолохов отреагировал на смерть Сергея Юрского

Зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре отметил, что свои роли в кино актер не играл, а проживал, чем и отличался от современных коллег.

В пятницу утром стало известно о смерти советского и российского актера и режиссера Сергея Юрского. Всего через месяц ему бы исполнилось 84 года, однако до дня рождения он дожить не смог из-за серьезной болезни. Многие телезрители помнят его по участию в съемках таких кинокартин как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Королева Марго".

На новости о кончине великого артиста уже отреагировал член Госдумы Александр Шолохов. Он отметил, что случившееся - "тяжелая утрата" для мира культуры. По его мнению, Юрский всего раз вошел в образ и играл его на протяжении всей жизни, будучи самим собой. "Мне очень жаль", - отметил политик.





Пользователи сети также выражают скорбь по умершему актеру. На форумах уже началось активное обсуждение того, по каким ролям его запомнили больше всего. "Прощайте, дядь Мить", - с грустью пишут поклонники.