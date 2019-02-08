"Мне очень жаль": Шолохов отреагировал на смерть Сергея Юрского
Зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре отметил, что свои роли в кино актер не играл, а проживал, чем и отличался от современных коллег.
В пятницу утром стало известно о смерти советского и российского актера и режиссера Сергея Юрского. Всего через месяц ему бы исполнилось 84 года, однако до дня рождения он дожить не смог из-за серьезной болезни. Многие телезрители помнят его по участию в съемках таких кинокартин как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя", "Королева Марго".
На новости о кончине великого артиста уже отреагировал член Госдумы Александр Шолохов. Он отметил, что случившееся - "тяжелая утрата" для мира культуры. По его мнению, Юрский всего раз вошел в образ и играл его на протяжении всей жизни, будучи самим собой. "Мне очень жаль", - отметил политик.
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В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Время и место похорон уточняются. Сергей Юрский — советский и российский актер, режиссер театра и кино. Он родился в 1935 году в Ленинграде в семье учительницы музыки и режиссера. Светлая память этому талантливому человеку! Уходит целая эпоха. Ставь ❤ и подписывайся, чтобы ничего не пропустить! #новостизвезд #новостизвёзд #звезды #звездышоубизнеса #звездыкино #звездыэстрады #жизньзвезд #шоубиз #шоубизнес #новостишоубизнеса #селебрити #знаменитости #знаменитость #эстрада #новостьдня #новостизв #селебы #скандалы #любовьиголуби #дядямитя #инфарктмикарда #воттакойрубец #сергейюрский
Пользователи сети также выражают скорбь по умершему актеру. На форумах уже началось активное обсуждение того, по каким ролям его запомнили больше всего. "Прощайте, дядь Мить", - с грустью пишут поклонники.