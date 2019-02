"Мне очень жаль": Шолохов отреагировал на смерть Сергея Юрского

View this post on Instagram

В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Время и место похорон уточняются. Сергей Юрский — советский и российский актер, режиссер театра и кино. Он родился в 1935 году в Ленинграде в семье учительницы музыки и режиссера. Светлая память этому талантливому человеку! Уходит целая эпоха. Ставь ❤ и подписывайся, чтобы ничего не пропустить! #новостизвезд #новостизвёзд #звезды #звездышоубизнеса #звездыкино #звездыэстрады #жизньзвезд #шоубиз #шоубизнес #новостишоубизнеса #селебрити #знаменитости #знаменитость #эстрада #новостьдня #новостизв #селебы #скандалы #любовьиголуби #дядямитя #инфарктмикарда #воттакойрубец #сергейюрский