В сети опубликован новый трейлер фильма «Кладбище домашних животных»
На просторах интернета появился новый трейлер фильма ужасов «Кладбище домашних животных», снятый по книге Стивена Кинга.
Создатели видео допустили ошибку, раскрыв все карты будущим зрителям. 2,5-минутный трейлер содержит спойлер о неожиданном ходе событий. Это расстроило фанатов романа и вызвало ряд недовольства, поскольку они в первый раз видят отклонения от оригинальных сюжетов произведений, написанных «королем ужасов».
Сюжет кинокартины расскажет о переезде семьи Луиса Крида в сельский домик, который, как оказалось, находится совсем близко с Кладбищем домашних животных. В ходе фильма, Луис хоронит свою кошку, которую задавил грузовик именно на этом кладбище. Слоган фильма гласит: «Мертвые должны оставаться мертвыми», - и дальнейшие страшные события фильма доказывают это.
Роман Кинга «Кладбище домашних животных» уже был экранизирован в 1989 году, но получил номинацию на премию «Золотая малина» (антинаграда).
В этот раз над сценарием, кроме Стивена Кинга поработали Дэйв Кайганич и Джеффри Бюхлер. Режиссерское кресло заняли Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Среди актерского состава, можно будет увидеть таких звезд: Джейсон Кларк – австралийский актер и продюсер, а также обладатель 3 международных кинопремий и 7 номинаций; Джон Литгоу – американский актер, имеющий именную звезду на Аллее славы и Эми Саймец – американская киноактриса и сценарист. Так же в фильме сыграли: Наоми Френетт, Жете Лоранс, Hugo Lavoie, Мария Херрера, Обсса Ахмед, Alyssa Brooke Levine, Bailey Thain и многие другие.
Мировая премьера кинокартины назначена на 4 апреля 2019 года.