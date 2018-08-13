Звезда фильма «Чародеи» опровергла информацию о госпитализации

Сегодня, 09:17 \\ Мозаика

Не так давно средства массовой информации распространили слухи о том, что Александра Яковлева потеряла сознание и была экстренно госпитализирована в больницу Петербурга.

 

В свою очередь Александра Евгеньевна не замедлила с ответом и оповестила, что с ее здоровьем все хороша, а средства массовой информации лишь дезинформируют публику. Уже завтра Яковлева планирует посетить репетицию.

Не многие знают, что российская актриса и кинорежиссер – Александра Яковлева, еще и железнодорожник. После окончания в 1990-х годах актерской деятельности, она сразу же заняла пост заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги». С выходом на «пенсию» в актерском ремесле, Яковлева вела активную работу в сфере общественной деятельности. С 1993 по 1997 годы, она была руководящим лицом комитета по вопросам культуры и туризма, а также мэром Калининграда – это родной город артистки.

Свою популярность в кино, Яковлева обрела после исполнения главной роли в фильме Александра Митта «Экипаж», 1979 года и была лидером в списке самых популярных советских актрис того времени. Также артистка сыграла главные роли в не менее популярных кинокартинах, таких как: «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Ее последней работой в кино, стала роль Тамары Игоревны в фильме Николая Лебедева «Экипаж», 2016 года.

В качестве режиссера, Яковлева работала только над одним фильмом - Паром «Анна Каренина», который не получил популярности.

Известно о том, что «Яковлева» - это псевдоним, который актриса решила взять по фамилии своего деда, Павла Кондратьевича. Ее родная фамилия – Иванес.

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Автор - Юлия Кириенко
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