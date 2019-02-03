К Децлу вернулся интерес слушателей после его смерти

Данные музыкальных сервисов показывают, что за сутки песни Кирилла Толмацкого прослушивают в сотню раз больше, чем раньше.

Как рассказали в пресс-службе «ВКонтакте», 3 февраля, в отличие от предыдущего дня, наблюдалось увеличение интереса пользователей к песням Децла в 150 раз. А уже 4 февраля композиции музыканта впервые оказались в топ-100 песен по версии социальной сети и приложения для музыки Boom (общий музыкальный сервис «ВКонтакте» и «Одноклассников»). Особой популярностью пользуется трек «Слёзы», который Толмацкий записал вместе с исполнителем «Мэд Дог». В топе также оказались такие работы исполнителя, как «Письмо», «Вечеринка у Децла», «Кто ты?» и «Кровь моя, кровь».

В 157 раз стали чаще случать треки Децла пользователи музыкального сервиса Zvooq. Число слушателей стало больше в 100 раз.

Успехами пользуется и последнее музыкальное видео Толмацкого «Inferno», которое появилось в Сети в день похорон музыканта, которые прошли 6 февраля на Пятницком клабище. Его просмотрели уже более 750 тысяч раз.

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля после выступления на закрытой вечеринке в клубе Posh в Ижевске. По предварительным данным музыкант скончался из-за остановки сердца. Поклонники Децла до сих пор скорбят о нём, а также с осуждением относятся к его коллегам по цеху, которые позволяют себе радоваться жизни в такой период. В частности, нападкам подвергся рэпер Тимати, который попал в шоу-бизнес благодаря Толмацкому.