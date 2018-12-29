Жюльет Бинош вступилась за Харви Вайнштейна

Жюльет Бинош - французская киноактриса и глава жюри Берлинского кинофестиваля 2019 года, поделилась информацией о совместной работе с американским продюсером Харви Вайнштейном, известным не только своими достижениями в области кино, но и нашумевшими на весь мир секс-скандалами. Со слов Бинош стало понятно, что никаких сексуальных домогательств в ее сторону Вайнштейн не оказывал. Более того, актриса добавила, что считает его хорошим кинопродюсером и считает, что данное дело может решить только суд.

«Я желаю ему мира в мыслях и в сердце. По-моему, он уже получил достаточно, многие уже высказались по данному вопросу. Что касается меня - у меня никогда не было с ним проблем. Он был отличным продюсером, нам не стоит этого забывать, но остальное - дело правосудия. Сейчас должен работать суд", - сказала Жюльет Бинош во время пресс-конференции в четверг.

История началась с того, что газета The New York Times опубликовала расследование, касательно сексуальных домогательств в отношении женщин Голливуда. Популярные голливудские актрисы, среди которых были Ума Турман, Анжелина Джоли и многие другие, выдвинули обвинения в сторону Харви Вайнштейна.

Всего было насчитано 80 заявлений с обвинениями в сторону продюсера. Женщины утверждали, что, Вайнштейн оказывал непозволительные себе действия – домогательства сексуального характера. Есть версия, что продюсер совершал свои проделки в гостиничных номерах, куда приглашал актрис обсудить будущий карьерный рост.