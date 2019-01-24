Британский совет попросил прощения у Оруэлла за неизданное эссе

Речь идет о написанном в 1946 году очерке «В защиту английской кулинарии».

Представители Британского совета, международной организации, представляющей Великобританию в вопросах искусства и образования на территории многих стран планеты, принесли официальное извинение английскому антиутописту Джорджу Оруэллу, скончавшемуся в 1950 году. Извинились члены организации за эссе «В защиту английской кулинарии», которое писатель сочинил в 1946 году. Тогда члены Британского совета запретили публикацию очерка. Об этом сообщается на телеканале ВВС.

По словам одного из нынешних членов Британского совета Аласдера Доналдсона, в те годы существование организации не несло никакого смысла. Та комиссия боялась всего, поэтому эссе о кухне просто побоялись дать в печать, учитывая голодные месяцы 1945 года. «Спустя 70 лет, Британский совет просит прощения у Джорджа Оруэлла. Возможно, его можно считать одним из самых выдающихся политических писателей столетия», - заявил Доналдсон. Организация оказала содействие в издании эссе «В защиту английской кухни» вместе с текстом письма, в котором Оруэллу отказывают в печати в 1946 году. Джордж Оруэлл прославился на весь мир своими антиутопиями «1984» и «Скотный двор». С момента смерти писателя от туберкулеза прошло почти 80 лет, а его книги постоянно актуальны и популярны у новых поколений.