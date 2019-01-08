Появились новые фото с героями восьмого сезона «Игры престолов»

Сегодня, 15:14 \\ Мозаика

Североамериканская телевизионная сеть HBO выложила 14 портретов - фотографий с участниками популярного сериала «Game of Thrones» (Игра престолов). Известно, что восьмой сезон станет последним для «Игры престолов» - американского телесериала в жанре фэнтези, который был основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, в 2011 году.

 

Под каждым фото, размещенным на сайте, есть подпись – это имя актера и персонажа, которого он сыграет в сериале.

Кроме выложенных фотокарточек и подписей к ним, HBO не предоставило никакой информации касательно нового сезона. Однако известно, что премьера состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что новый «трейлер» «Игры престолов» с загадочным пивным рыцарем показали во время Суперкубка.


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