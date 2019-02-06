Дуэйн Джонсон не сможет стать ведущим церемонии вручения Оскара в 2019 году

Сегодня, 14:54 \\ Мозаика

Известный голливудский актер был вынужден отказаться от заманчивого предложения из-за напряженного съемочного графика.

 Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон не станет ведущим премии «Оскар-2019». Об этом он рассказал в социальных сетях. Главной причиной отказа стали съемки в продолжении фильма об игре «Джуманджи». В конечном итоге, организаторы торжественной части приняли решение проводить вручение премий без ведущего.

«Я, как и многие актеры даже мечтать не мог о таком приглашении. Вести Оскар всегда почетно. Но из-за плотного рабочего графика мне все же пришлось отказаться от роли ведущего», - рассказал Дуэйн Джонсон. По словам актера, он стал первым, кому предложили провести Оскар в нынешнем году. «Мы с организаторами старались подгадать по дням, чтобы можно было порепетировать, но съемки фильма нельзя задерживать», - подытожил Джонсон.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Петербурге

Голливудский актёр Джим Керри, являющийся одним из лучших комиков современности, примерит на себя роль «князя тьмы» Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

Децла похоронят на Пятницком кладбище Москвы

 Стала известна дата и место церемонии прощания и похорон Кирилла Толмацкого.

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Звезда сериала «Бесстыдники» умер от редкой формы рака

 После продолжительной борьбы с раком на 59-м году жизни скончался американский актёр и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ