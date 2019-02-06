Дуэйн Джонсон не сможет стать ведущим церемонии вручения Оскара в 2019 году

Известный голливудский актер был вынужден отказаться от заманчивого предложения из-за напряженного съемочного графика.

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон не станет ведущим премии «Оскар-2019». Об этом он рассказал в социальных сетях. Главной причиной отказа стали съемки в продолжении фильма об игре «Джуманджи». В конечном итоге, организаторы торжественной части приняли решение проводить вручение премий без ведущего.

«Я, как и многие актеры даже мечтать не мог о таком приглашении. Вести Оскар всегда почетно. Но из-за плотного рабочего графика мне все же пришлось отказаться от роли ведущего», - рассказал Дуэйн Джонсон. По словам актера, он стал первым, кому предложили провести Оскар в нынешнем году. «Мы с организаторами старались подгадать по дням, чтобы можно было порепетировать, но съемки фильма нельзя задерживать», - подытожил Джонсон.