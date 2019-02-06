«Ленфильм» вынуждена отдать 2,2 млн рублей сценаристу фильма «Афоня»

Сценарист фильма «Афоня» Александр Бородянский отсудил у старейшей российской киностудии «Ленфильм» 2,2 миллиона рублей, за невыполнение обязательств, прописанных в договоре.

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В соответствии с информацией на сайте, Александр Бородянский – российский сценарист и кинорежиссер, имеющий звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, требовал рассмотреть и назначить меру наказания для «Ленфильма» за неисполнение договорных обязательств. Так же, Бородянский работал над созданием сценария для детективной кинокартины 2017 года «Три дня до весны», которая была посвящена первой блокадной зиме и повествует зрителям о подвигах героев, защищавших Ленинград.

Комментарии участников по поводу сложившегося спора на данный момент не подлежат огласке.