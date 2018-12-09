Звезда сериала «Бесстыдники» умер от редкой формы рака

После продолжительной борьбы с раком на 59-м году жизни скончался американский актёр и комик Стивен Леви, известный под псевдонимом Стив Бин.

В 2016 году врачи диагностировали у Леви редкую и агрессивную плоскоклеточную форму рака, которая поразила нос – из-за заболевания его пришлось удалить. В журнале Mel у актёра имелась собственная колонка под названием «Год без носа», в которой он рассказывал о последних месяцах жизни. В последних публикациях Леви признавался, что помимо носа, слёзных протоков и много другого, что удалили после операций, он лишился и чувства юмора, что было для него хуже всего. Смерть актёра произошла 21 января, однако СМИ стало известно о ней только сейчас.

Зрителю Леви известен по американскому ремейку британского сериала «Бесстыдники», а также по таким проектам, как «Зачарованные», «Она написала убийство» и «Рэй Донован». Наиболее известными фильмами с участием Леви являются «Мышиная охота» и «Взрыв из прошлого».

У Леви остались жена Кэролайн Кэрриган и сын Джейкоб Рэндалл Леви.

Также недавно стало известно о смерти другой американской звезды – умер 90-летний актёр Дик Миллер, известный зрителю по фильму «Терминатор».