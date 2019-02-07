Режиссер «худшего фильма» всех времен Томми Вайсо взялся за новый проект

Режиссер, а по совместительству и главный актер «худшего фильма» всех времен «Комната» Томми Вайсо, решил взяться за новый проект под названием «Гигантская акула», который расскажет зрителям о нападении монстра на Новый Орлеан.

Во время разговора со своими фанатами, Вайсо оповестил публику о создании нового кино, это произошло перед показом «Комнаты», который состоялся в кинотеатре Prince Charles Cinema, в Лондоне.

Кроме рассказа о своем втором полнометражном кино, режиссер показал промо-ролик. Кто-то из аудитории заснял его на видео и выложил в сеть.

50-секундный ролик демонстрирует поход героя Вайсо со своими друзьями к машине, как вдруг начинается непредвиденное затопление улиц, после чего в следующей сцене показана пасть гигантской акулы, после же экран затухает. Последние секунды видео сопровождаются ужасающими криками.

Грег Сестеро, который составил компанию Вайсо в «Комнате», поделился с поклонниками информацией о том, что «Гигантская акула» расскажет историю о трех пожарных, «сделавших попытку» спаси мир.

Несмотря на то, что съемки ужастика еще не начались, его премьера назначена на первый месяц осени 2019 года.

«Комната» - это первая киноработа Томми Вайсо, вышедшая в 2003 году. По ряду причин, фильм неоднократно признавали «худшим в истории», однако он удостоился статуса культового кино и регулярно демонстрируется на больших экранах всего мира. Кинокартина Джеймса Франко, снятая в 2017 году, рассказала о создании «Комнаты» и получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.