Paramount Pictures не будет снимать сиквел «Войны миров Z»

Американская компания Paramount Pictures Corporation отказалась от съемок второй части «Войны миров Z», режисером которой должен был стать культовый американский режиссер Дэвид Финчер, получивший популярность после выхода «Бойцовского клуба».

Бюджет стал одной из основных причин отмены проекта. В планах Финчера было уложиться в 190 миллионов долларов, поскольку первая часть зомби-апокалипсиса обошлась именно в эту сумму, однако руководство решило не подвергать риску съемки седьмой и восьмой частей боевика «Миссия: невыполнима» и выделили большую часть денег туда.

Именно Брэд Питт, сыгравший главную роль в первой части «Войны миров Z» предложил Финчеру взять на себя роль режиссера кинокартины еще в 2017 году. Новая версия сценария была создана Деннисом Келли, получившим известность благодаря «Утопии» и «Черному морю». Сценарист переписал ранний вариант, авторство которого было закреплено за британским кинематографистом Стивеном Найтом.