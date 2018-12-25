Иван Охлобыстин рассказал о чаепитии у Муаммара Каддафи

В студенческие годы российскому актёру Ивану Охлобыстину удалось побывать на Ближнем Востоке. В Ливии артиста представили бывшему лидеру страны Муаммару Каддафи.

Охлобыстин вспоминает, что во время обучения во ВГИКе его и других студентов часто посылали в другие страны. Кому-то удалось побывать в Америке, кому-то в Европе, Охобыстина же и ещё нескольких студентов отправили на Ближний Восток. Когда актёр прибыл в Ливию, его представили Каддафи. «К слову, в общении оказался милейший человек, подарил мне свою «Зелёную книгу», - вспоминает он. Напомним, что «Зелёная книга» - это программный труд Муаммара Каддафи, и по словам Охлобыстина, она реально имеет ядовито-зелёный цвет. Актёр также рассказал, что вместе с бывшим ливийским лидером они отправились в его «дикий шатёр», где пили чай, а перед этим Каддафи показал им собственный дворец. «Чтобы мы могли сравнить, как он мог бы жить и как живёт», - уточнил Охлобыстин.

Помимо Сирии и Ливии, актёр побывал в ГДР в 1988-м году. О»Как-то выпили мы пива с одним дивным немцем, который немного говорил и даже что-то понимал по-русски», - вспоминает актёр. Спустя 30 они снова встретились, но уже в Москве. Артист снова выпил с ним и побеседовал. За это время Охлобыстин так и не поинтересовался, кем был его собеседник. Узнал он об этом от сотрудников издательства, в котором выпускал книгу: там ему сообщили, что к ним заходил Тилль Линдеманн из Rammstein, и продемонстрировали его книгу стихов с фотографией немца. Так Охлобыстин и узнал, что дважды пил пиво с лидером знаменитой группы.

Ранее Иван Охлобыстин исполнил песню «Раз в Ростове-на-Дону», которая была записана для исторического сериала Павла Дроздова «Ростов».