VES Awards наградило фильмы за лучшие визуальные эффекты

Фэнтези-боевик, номинированный на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты - «Мстители: Война бесконечности» отхватил четыре приза от VES Awards.

Накануне, в Беверли-Хиллз, в отеле The Beverly Hilton прошла 17-я церимония VES Awards, на которой были объявлены кинокартины 2018 года, с самыми впечатляющими по мнению жюри специальными эффектами. Главный приз кинонаграды завоевал «Мстители: Война бесконечности» братьев Руссо, известных благодаря своей работе над кинокартинами «Первый мститель: Противостояние» и «Первый мститель: Другая война». Так же фильм удостоился еще трех призов за создание анимированного героя – Таноса. Обладательница «Золотого глобуса» в номинации лучший анимационный фильм 2019 года, Лента «Человек-паук: Через вселенные» одержала четыре награды в номинациях: лучшие визуальные эффекты, создание лучшего анимированного персонажа (Майлаз Моралеза), лучшую среду (пейзажи Нью-Йорка) и лучшие эффекты моделирования.

Две награды достались боевику Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», а биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» была удостоена премией за лучшие вспомогательные визуальные эффекты.

Сериалы «Затерянные в космосе» и «Джек Райан» так же были удостоены наградами.

VES Awards – это организация, которая начиная с 2003 года проводит ежегодное торжество в честь вручения особенной кинонаграды. Команда VES Awards включает в себя более 2700 специалистов из 30 стран мира, имеющих отношение к визуальным эффектам. Под руководством организации проводятся 25 обучающих мероприятий.