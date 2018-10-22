Алана Тьюринга признали величайшей личностью 20 века

Известный математик, взломавший немецкую шифровальную машину «Энигму», выбран британцами в номинации «Величайшая личность века».

Телекомпания ВВС в рамках многосерийного проекта «Кумиры» проводила голосование среди жителей Великобритании. Респондентам предлагалось выбрать самую выдающуюся личность прошлого столетия в различных сферах деятельности. Результаты голосования были озвучены на днях в заключительном выпуске программы. Величайшую личность 20 века выбирали из финалистов своих областей: ученых, художников, писателей, спортсменов и прочих. В конечном итоге победу одержал математик Алан Тьюринг, известный тем, что сумел разгадать сложнейшую шифровальную машину Второй мировой войны, немецкую «Энигму».

В финале проекта «Кумиры» категория спорта была представлена американским боксером Мохаммедом Али, величайшим артистом эстрады был выбран британец Дэвид Боуи, исследовавший Антарктику Эрнест Шеклтон отвечал за раздел «исследователей», выдающихся художников и писателей представлял Пабло Пикассо, категория ученых была представлена Аланом Тьюрингом, за политических активистов отвечал Мартин Лютер Кинг и за «величайших лидеров» - Нельсон Мандела. Больше всего баллов в ходе голосования досталось Тьюрингу.

Алан Тьюринг появился на свет в 1912 году. Всю свою не продолжительную жизнь он посвятил математике и криптографии. В годы Второй мировой войны он разработал дешифровальный аппарат Bombee, умевший расшифровывать секретные коды немецкой «Энигмы». Процесс создания такой машины описывается в художественном фильме «Игра в имитацию», где роль Тьюринга сыграл Бенедикт Камбербэтч. После войны ученый занимался исследованиями, которые называют предвестниками современных компьютеров. В 1952 году Алана обвинили в гомосексуализме и принудили к лечению гормональными препаратами. Через несколько лет он скончался от отравления цианидом. В 2013 году ученого помиловали посмертно.