Оззи Осборна госпитализировали по причине осложнений болезни

Госпитализацию дедушки металла подтвердила Шерон Осборн, жена музыканта.

Оззи Осборн был госпитализирован, так и не сумев выздороветь гриппа. Очевидно, что всё было достаточно плохо, ведь жена Шерон Осборн и сын Джек бросились в больницу, чтобы быть рядом с ним. Шерон поделилась новостью в Twitter, написав: «Как некоторые из вас, возможно, слышали, Оззи был помещён в больницу по причине осложнений от гриппа». Она продолжила: «Его врачи считают, что это лучший способ помочь ему быстрее прийти к выздоровлению. Спасибо всем за заботу и любовь».

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love. — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) February 6, 2019

Как известно, Оззи Осборн попал в больницу Кека в Лос-Анджелесе. Сообщается, что Шерон и Джек появились в больнице с охраной. Вскоре после прибытия наши источники Шерон ушла и вернулась с чемоданом и одеялом - верный признак того, что она планирует остаться рядом с мужем. Будучи известной в Британии телеведущей, она отменила выпуск своего ток-шоу. На прошлой неделе Оззи Осборн объявил, что переносит европейский этап своего тура с Judas Priest и другие выступления из-за болезни. После отмены Оззи выступил с заявлением: «Я полностью опустошён из-за необходимости отложить европейский этап моего тура». Дедушка металла продолжил: «Я хочу извиниться перед всеми моими фанатами, которые были столь преданными на протяжении многих лет, моей группе и Judas Priest за то, что подвёл вас всех. Тем не менее, я обещаю, что тур с Judas Priest будет завершён».

Рок-музыкант также заявил, что тур перенесён на сентябрь и снова перед всеми извинился, подытожив: «Люблю вас всех, Оззи».