Оззи Осборна госпитализировали по причине осложнений болезни

Госпитализацию дедушки металла подтвердила Шерон Осборн, жена музыканта.

Оззи Осборн был госпитализирован, так и не сумев выздороветь гриппа. Очевидно, что всё было достаточно плохо, ведь жена Шерон Осборн и сын Джек бросились в больницу, чтобы быть рядом с ним. Шерон поделилась новостью в Twitter, написав: «Как некоторые из вас, возможно, слышали, Оззи был помещён в больницу по причине осложнений от гриппа». Она продолжила: «Его врачи считают, что это лучший способ помочь ему быстрее прийти к выздоровлению. Спасибо всем за заботу и любовь».

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.