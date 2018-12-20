В сети опубликован трейлер боевика «Шафт» с Сэмюэлем Л. Джексоном

Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США - Warner Bros. Pictures опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер криминального боевика «Шафт», который являет продолжением линейки фильмов под название «Шафт», снятых ранее в 1971 и 2000 годах. Свой ролик киностудия подписала: «Больше вала, чем вы можете ожидать». Премьера фильма состоится 14 июня 2019 года.

Главные роли в «Шафте» исполнят: Сэмюэл Л. Джексон – 70-летний актер и продюсер, взошедший на трибуну звезд после роли в триллере Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», что открыло перед ним возможность сыграть в более чем в ста фильмах и получить многочисленные награды за свою работу, а также Ричард Раундтри – 76-летний мериканский актер, наиболее известный благодаря заглавной роли в фильме «Шафт» и двух его сиквелах, «Большая победа Шафта!» и «Шафт в Африке».

Новый сюжет боевика повествует о Джоне Шафте-младшем – эксперте по кибербезопасности, который после убийства своего лучшего друга решает попросить о помощи отца, чтобы отомстить недоброжелателям.

В этот раз режиссерское кресло занял Тим Стори, известный благодаря работе над фильмами «Фантастическая четверка» и «Миссия в Майами». Над сценарием работал американский писатель - Кения Баррис.

Кроме выше перечисленных звезд, в кинокартине можно будет увидеть Реджину Холл, Александру Шипп, Мэтти Лаурия и других.